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    Muğla'da denize giren yaban domuzu kamerada

    Aç kalan yaban domuzları yerleşim yerine indi. Karınlarını doyurmalarının ardından deniz keyfi yapan domuzların o anları amatör kameralara yansıdı.
    • 22.07.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:41
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    Muğla'da denize giren yaban domuzu kamerada

    Aç kalan yaban domuzları çareyi yerleşim yerlerinde arıyor.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren vatandaşlar, gördükleri yaban domuzları karşısına şaşkına döndü.

    1'i yetişkin 7 yaban domuzunu beslediler

    Aç kalan domuz sürüsü, karınlarını doyurmak için ormandan yerleşim yerine indi.

    Duyarlı vatandaşlar 1'i yetişkin, 7 yaban domuzuna ekmek vererek karınlarını doyurdu.

    Muğla'da denize giren yaban domuzu kamerada VİDEO

    Yüzerek keyif yaptı

    Ardından Balıkçılar Barınağı'nda denize giren domuz yüzerek keyif yaptı. Denizde bir süre yüzen yetişkin yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.

    O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

    Muğla da denize giren yaban domuzu kamerada #1

    Muğla da denize giren yaban domuzu kamerada #2

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