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    Muğla'da denize vuran cesedin katili suçunu itiraf etti

    Palamutbükü Sahili'nde ölü bulunan 1 çocuk babasının, husumetlisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Katil, emniyete suçunu itiraf ederek teslim oldu.
    • 23.04.2022 - 11:48
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    Muğla'da denize vuran cesedin katili suçunu itiraf etti

    Muğla'nın Palamutbükü sahilinde, dün saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada erkek cesedi görenler, jandarmaya haber verdi.

    İhbarla gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a (38) ait olduğunu belirlendi.

    20 günür eve gitmediği öğrenildi

    Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşındığı öğrenilen Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı ve 20 gündür ise evine gitmediği öğrenildi.

    Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Katil, husumetlisini öldürdüğünü itiraf etti

    Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koç'u aralarındaki husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen (31), Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim oldu.

    Muğla da denize vuran cesedin katili suçunu itiraf etti #1

    Muğla da denize vuran cesedin katili suçunu itiraf etti #2

    Muğla da denize vuran cesedin katili suçunu itiraf etti #3


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