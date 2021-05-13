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    Muğla'da, depo olarak kullanılan konteyner alev alev yandı

    Muğla'da depo olarak kullanılan konteyner alev alev yanarak, küle döndü.
    • REUTERS
    • 13.05.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 17:15
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    Muğla'da, depo olarak kullanılan konteyner alev alev yandı

    Bodrum'da depoya atılan parfüm kutusunun patlaması sonucu çıkan yangına, iftaiye ekipleri müdahale etti.

    YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

    Dağbelen Mahallesi’nde Mehmet Kara isimli vatandaşın bahçesindeki depoda parfüm şişesinin patlaması sonucu yangın çıktı. İçerisinde koltuk takımları, yatak odası ve mutfak eşyaları olduğu öğrenilen konteynerdeki yangın hızla büyüdü.

    İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN

    Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 2 ekiple bölgeye giden itfaiye alevlerin sardığı konteynere müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

    Yangında konteyner ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

    Muğla da, depo olarak kullanılan konteyner alev alev yandı #1

    "EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

    Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hasan Kasap, yaptığı açıklamada “Yangın parfüm kutusunun patlamasıyla çıktı. Biz de hemen bahçe hortumlarıyla müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü. İçerisindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.” dedi.

    Muğla da, depo olarak kullanılan konteyner alev alev yandı #2

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