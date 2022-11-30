Muğla'da dereye çöp atanlar faturadan tespit edildi

Bodrum'da dere yatağına çöp atan kişilere, atıklardaki faturalardan yola çıkılarak ulaşılırken konuya ilişkin cezai işlem uygulanacak.

Muğla merkez ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış etkili oldu.

Bodrum ilçesinde de etkili olan yağışların ardından Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler dere yataklarındaki kontrollerini artırdı.

Dere yatağında çöp tespit edildi

AA'nın haberine göre temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez'de yaptıkları çalışmada hem çevreye zarar veren hem de yağmur suyu hatlarını tıkayabilecek yoğunluktaki dere yatağında beyaz eşya atıkları tespit etti.

Faturadan kimlik belirlendi

Çöpleri toplayan ekip, atıkların içinde buldukları faturalardan çöp dökenlerin kimliklerini belirledi.

Ceza uygulanacak

Bu kişilere ceza uygulanması için gerekli işlemlere başlandı.