Muğla'da dernek görünümlü kumarhaneye baskın

Dernek görünümlü bir lokale yapılan baskın sonucu, gizli odada kumar oynattığı tespit edilen 2 işletmecisiye ve kumar oynayan 15 kişiye 100 bin lira para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu’nda bir dernek binasında yapılan özel bölümde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, üç gün süreyle takibe aldığı dernek binasına Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararıyla gece baskın düzenledi.

DERNEK GÖRÜNÜMLÜ KUMARHANE

Lokale giren polis, içeride oturan sadece iki kişi olduğunu ve kumar faaliyetinin olmadığını fark etti. Şüphe üzerine lokal içinde yapılan incelemede, kapı girişi kenarında bulunan kitaplık dikkati çekti. Kitaplıktaki boy aynası dikkatli incelendiğinde içeri giriş düzeneği bulunduğu belirlendi.

Aynanın sol üst köşesinden bastırıldığında açıldığı belirlendi.

15 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Gizli odaya giren polis, kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Gizli odada yapılan aramalarda kumar oynamak için özel tasarlanmış poker masası, oyun pulları, 50 takım iskambil kağıdı ve 7.65 mm çapında 13 mermi ele geçirildi.

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TUTANAK TUTULDU

2 lokal işletmecisi ve 15 kişi İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek işlem başlatıldı. Lokalin işletmecisi 2 kişi hakkında kumar oynamak için yer temin etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak, maske takmamak ve 6136 sayılı Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefetten ceza tutanağı tutuldu.

Ayrıca kumar oynadıkları belirlenen 15 kişi hakkında da sosyal mesafe kuralı uymamak, maske takmamak suçlarından tutanak tutuldu.

17 KİŞİYE 100 BİN LİRA CEZA

Yapılan işlemler sonunda 2 işletmeci ve 15 kişi, toplam 100 bin lira para cezası uygulanıp, serbest bırakıldı.

Dernek lokalinde bulunan kumar aletlerine ise el konuldu.