14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i darbeden daha sonra aynı hastanede ameliyat edilen uzman çavuş A.A., doktorların alkışlı protestosuyla hastaneden çıkış yaptı.

Muğla Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti.

AYNI HASTANEDE AMELİYAT EDİLDİ

Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

Muğla'da doktoru darbeden uzman çavuşa alkışlı protesto VİDEO



"BENİ İTİP BOĞAZIMI SIKTI"

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı." dedi.

PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

YENİDEN RAHATSIZLANDI

Gözaltına alınan uzman çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





































