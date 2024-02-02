Muğla'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

İHA
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bir vatandaşın banka hesaplarında bulunan yaklaşık 2 milyon liranın çeşitli hesaplara gönderilmesi üzerinde olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları inceleme sonucu olayla ilgili olarak tespit ettikleri kişilere yönelik operasyon düzenledi.
21 kişi paketlendi
Ortaca merkezli yapılan operasyonda, Ortaca’nın yanı sıra Muğla’nın çeşitli ilçeleri ile civar illerde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında yabancı uyruklu kişilerinde bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesi’ne çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış