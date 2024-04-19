Muğla'da domuzlar mezarlara da dadandı

İHA
Muğla'nın Marmaris ilçe merkezine kadar inen ve şimdi doğal bir varlık olarak kabul edilen yaban domuzları, pandemi ve orman yangınlarının ardından çöp konteynerlerini karıştırıp çevreyi talan ediyor.
Mezarlıkları eşeliyorlar
Durum, yaban domuzlarının mezarlıklarda mezarları kazarak yiyecek aramaya başlamasıyla daha da vahim bir hal aldı, vatandaşlar isyan ediyor.
Marmaris'te yaşayan bir vatandaş,
Sokaklarda görmeye alıştık ama bence yine normal değil. Trafikte bunlar, evlerimizin önünde bunlar şimdi de mezarlara zarar veriyorlar. Hem dirimiz hem ölümüz için endişe duyuyoruz. Lütfen yetkililer bir çare bulsun
diyerek endişesini dile getirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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