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    Muğla'da dondurma yerken köpek saldırdı: Çocuk yaralandı

    Sokakta dondurma yiyerek yürüyen 12 yaşındaki Kadir Çakmak'a sahipli köpek saldırdı. Sağ kolundan yaralanan çocuk, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
    • 11.07.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 15:53
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    Muğla'da dondurma yerken köpek saldırdı: Çocuk yaralandı

    Muğla'da Müştakbey Mahallesi Pirinçler Sokak'ta enteresan bir olay yaşandı.

    Sokakta dondurma yiyerek yürüyen 12 yaşındaki Kadir Çakmak'a, geçtiği evin önündeki Golden Retriever cinsi köpek saldırdı.

    Çocuğun sesi üzerine mahalle halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Çocuk tedavi altına alındı

    Köpeğin ısırması sonucu sağ kolundan yaralanan ve sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedaviye alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, köpek ise sahibi tarafından eve alındı.

    Muğla da dondurma yerken köpek saldırdı: Çocuk yaralandı #1

    Muğla da dondurma yerken köpek saldırdı: Çocuk yaralandı #2


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