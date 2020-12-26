Muğla'da darbedilen şahıs hayatını kaybetti

Datça ilçesinde bir şahsı darp ederek ölümüne sebep olan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesi Yaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Palamutbükü mevkiinde sahil kesiminde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan 49 yaşındaki Kamil Karakaş’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.





HAYATINI KAYBETTİ

Kafasında morluklar ve şişlikler bulunan Karakaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan incelemeler sonucu çok sayıda güvenlik kamerasını incelendi.

YAKALANDILAR

Şüphelilerin izini süren ekipler Karakaş'ın ölümü ile ilgili olarak F.U. (44) ve A.A.'yı (44) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



