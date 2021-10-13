Marmaris’te, bir bilgisayar ve güvenlik kamerası firmasının önüne sokak hayvanlarını için konulan mama kapları çalındı. Hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi’nde, saat 21.00 sıralarında, 33 Sokak'taki bilgisayar ve güvenlik kamerası firmasının önündeki mama kapları çalındı.

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi Hasan Durgun, sokak kedilerini beslemek için dükkanın önüne koyduğu mama kaplarını göremeyince, güvenlik kameralarını inceledi.

Durgun, mama kaplarının dükkanın önünden köpeği ile geçen bir kişi tarafından alındığını gördü.

“NE DİYEYİM BİLEMEDİM”

Sokak hayvanları için koyduğu mama kaplarının çalınmasına çok şaşırdığını belirten Durgun, şikayetçi olmadığını fakat şahsın deşifre edilmesi gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:

“Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Görüntülerde şahıs, tedirgin şekilde çevresine bakıp mama kaplarını alıp gidiyor. Allah'ından bulsun. Ne diyeyim, bilemedim.”

Muğla’da, dükkanın önündeki mama kaplarını çaldı VİDEO

