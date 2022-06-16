Muğla'da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Türkiye'ye gelen ve buradan Yunan adalarına geçmeyue çalışan göçmenler, Yunan unsurlarınca geri itiliyor.

Yunan unsurları tarafından geri itilen ve zaman zaman darbedilen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.

Muğla'nın Bodrum açıklarında da bir grup düzensiz göçmen, can salına atlayıp Yununistan'a geçmek istedi.

28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.





17 göçmen daha yakalandı

Bodrum açıklarındaki yaşanan diğer göçmen olayında ise yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

45 göçmen, Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi

İHA'nın haberine göre; 2 olayda karaya çıkarılan toplam 45 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.