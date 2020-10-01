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    Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis havaya ateş açtı

    Polis memuru, girmek istediği eğlence mekanına alınmaması nedeniyle kapıdaki görevlilerle tartıştı. Belinden çıkardığı tabancasıyla havaya 11 el ateş eden polis, meslektaşlarınca gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.10.2020 - 12:04
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    Muğla'da eğlence mekanına alınmayan polis havaya ateş açtı

    İsmi açıklanmayan ve mesai dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle Muğla’nın Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanına alınmadı.

    Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı.

    HAVAYA RASTGELE ATEŞ AÇTI

    İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi. Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti.

    Muğla'da eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polis İZLE

    GÖZALTINA ALINDI, HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis memurunun işlemlerinin sürdürüldüğü, hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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