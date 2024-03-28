Muğla'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü Milas ilçesinde 16 yaşındaki gencin kullandığı motosikletin yayaya çarptığı kazada yaya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

İHA

Bodrum-Milas karayolu üzerinde, Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı.

Yaya olay yerinde can verdi, sürücü ağır yaralı

Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fırlayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı.

M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken Mehmet Timur'un cesedi de olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)