Muğla'da ehliyetsiz sürücü ve yakınları polise saldırdı

Ehliyetsiz araç kullanan kişiye ceza yazmak isteyen polis memuru, sürücü ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ekincik uygulama noktasında görev yapan trafik polisleri, şüphelendikleri 48 EY 375 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün ihtara uymayarak kaçması üzerine yaşanan kovalamaca neticesinde, Yangı mevkisinde kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak durdu.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Ekipler, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Mahmut Ş. hakkında işlem yapmak istedi. Bu sırada, araçta bulunan C.Ş, H.Ş, ve S.Ş., ceza yazmak isteyen trafik polisine direnerek saldırmaya başladı.

Sürücünün yakınlarının da bölgeye gelmesi üzerine kavga büyüdü.

Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı İZLE

POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Bazı kişilerin polisin silahını almaya çalışması nedeniyle diğer polisler, havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada hafif yaralanan polis memuru da Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.