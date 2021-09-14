Askerden yeni geldiği belirtilen genç, arkadaşının asker eğlencesine katıldı. Gece sonunda kıyıya yaklaşan tekneden göle düştüğü belirlenen genç çocuğun, hayatını kaybettiği belirtildi.

Muğla’da yaklaşık 1 hafta önce askerden gelen 21 yaşındaki Erdem Acar, askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü’ndeki bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

Akşam saatlerinde göle açılan tekne gece kıyıya yanaşırken, tekneden bir kişinin göle düştüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine kaptanın göle düşen kişiyi almak için geri manevra yaptığı öğrenildi ancak kimseyi bulamadı.

SUYA DÜŞEN KİŞİNİN ERDEM ACAR OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Bölgedeki kameralardan ve kıyıya yanaşan teknede bulunanların ifadesi doğrultusunda suya düşen kişinin Erdem Acar olduğu tespit edildi.

Gece saatlerinde gölde yapılan arama başarısız olurken, sabah polis dalgıç ekipleri de dip araması yaptı.

Öğle saatlerinde yaklaşık 9 metre derinliğinde balçık zeminde Acar’ın cesedi bulundu.

Muğla'da ekipler, göle düşen gencin cansız bedenine ulaştı VİDEO









KAFASINI PERVANEYE ÇARTIĞI BELİRTİLDİ

Genç çocuğun denize düştükten sonra kıyıya yüzmek istediği, karanlıkta geri manevra yapan tekneyi fark etmeyerek, kafasının pervaneye çarptığı tahmin ediliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili çok sayıda kişi ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edilirken, gencin cesedi ise kesin ölüm sebebinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



