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    Muğla'da eşini uçurumdan atan koca için karar çıktı

    4 yıl önce kayalıklardan düşen 7 aylık hamile eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü belirlenen kocaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi.
    • 26.10.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 12:40
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    Muğla'da eşini uçurumdan atan koca için karar çıktı

    Muğla’nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'ne 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal (41) ile gezmeye giden 7 aylık hamile Semra Aysal (33), fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan düştü.

    İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Yaklaşık 300 metre yükseklikten uçuruma inen ekipler, Semra Aysal'ın öldüğünü belirledi.

    400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için itti

    Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

    Soruşturma kapsamında Hakan Aysal’ın, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için eşini iterek öldürdüğü iddia edildi.

    Aysal, 2020 yılı Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

    Muğla da eşini uçurumdan atan koca için karar çıktı #1

    Karar duruşması

    Hakan Aysal'ın yargılanmasına 15 Şubat'ta, Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasıyla devam edildi.

    Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

    Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

    Savcı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürüp saatlerce beklettiğini ve olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını belirtti.

    Mütalaada, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığı vurgulandı.

    Savcı, sanığın 'gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

    Muğla da eşini uçurumdan atan koca için karar çıktı #2

    Tahliyesini istedi

    Sanık Hakan Aysal, üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

    Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

    Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirtip, karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı.

    Yerel mahkemenin kararı bozuldu

    İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutulup cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.

    Bozulan karar, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    Muğla da eşini uçurumdan atan koca için karar çıktı #3

    Rapor okundu: Akıl sağlığı yerinde

    DHA’nın haberine göre Hakan Aysal, dün yeniden hakim karşısına çıktı.

    İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan gelen Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor okundu.

    Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.


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