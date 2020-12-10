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    Muğla'da eşinin bıçakladığı koca hayatını kaybetti

    Çocuklarının gözü önünde aldığı 22 bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede can veren kocanın katili, polis tarafından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 07:22
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 07:46
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    Muğla'da eşinin bıçakladığı koca hayatını kaybetti

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde 'da aşçılık yapan 3 çocuk babası Vedat D. (38) ile eşi S.D. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.D., eşi Vedat D.'yi eline aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat D., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Acil serviste tedaviye alınan Vedat D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vedat D.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Olayla ilgili S.D. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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    Muğla da eşinin bıçakladığı koca hayatını kaybetti #2

    Muğla da eşinin bıçakladığı koca hayatını kaybetti #3

    Muğla da eşinin bıçakladığı koca hayatını kaybetti #4

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