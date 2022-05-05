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- Muğla’da eski eşi ile sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı
Muğla’da eski eşi ile sevgilisini öldüren zanlı tutuklandı
- 05.05.2022 - 17:35
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:38
Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Bozdoğan kara yolu üzerinden geçen vatandaşlar, park halindeki 34 GB 6384 plakalı aracın içerisinde silahla vurulmuş iki kişiyi gördü.
Durum hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Genç sevgilisi ile birlikte can verdi
İhbar sonrası bölgeye giden ekipler, araçtakilerden 35 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aynı araç içerisinde ağır yaralı halde olan 25 yaşındaki Özgür Dağ ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Katil kadının eski kocası çıktı
Yılmaz ve sevgilisini, kadının eski kocası olan Özay Kayar’ın (41) öldürdüğü tespit edildi.
Cinayetlerin ardından Kayar’ın kaçarak izini kaybettirdiği belirtildi.
Jandarma ekipleri ise ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen Kayar’ın yakalanması için geniş çaplı tahkikat başlattı.
Tedavisi bitti, tutuklandı
Katil zanlısı çok geçmeden yaralı bir şekilde yakalandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan zanlı, Yatağan Adliyesi’ne sevk edildi.
İHA’nın haberine göre cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.