Muğla'da eski eşi ve sevgilisini öldürdü

Boşandığı eşiyle sevgilisini bir otomobil içerisinde silahla katleden cani saldırgan, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Muğla Yatağan- Bozdoğan karayolu üzerinden geçen vatandaşlar, park halindeki bir araç içerisinde silahla vurulmuş iki kişi görüp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Biri araçta, biri de hastanede hayatını kaybetti

İhbar sonrası bölgeye giden ekipler, 34 GB 6384 plakalı araç içerisinde bulunan 40 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araç içerisinde ağır yaralı halde olan 25 yaşındaki Özgür Dağ ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Katil kadının eski kocası çıktı

Eski eşi Sevim Yılmaz'ı ve şu anda sevgilisi olduğu iddia edilen Özgür Dağ'ı öldürdüğü tespit edilen Özay K. isimli şahıs ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. DHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen Özay K.'nın yakalanması için geniş çaplı tahkikat başlattı.







