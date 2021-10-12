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- Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı
Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı
- İHA
- 12.10.2021 - 17:50
- Güncelleme : 12.10.2021 - 17:57
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, ardından yerini şiddetli yağmura bıraktı.
Sağanak yağmurun etkili olmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.
TRAFİK KAZALARI YAŞANDI
Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yağış, yollarda su birikintisine neden olurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar yaşandı.
Yolların kayganlaşmasının ardından ilçede çok sayıda trafik kazaları da meydana geldi.
Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı VİDEO
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLDA KAYDI
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde seyir halinde seyreden motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybetti.
Motosikletinden düşerek başını asfalta çarpan sürücüye ilk müdahaleyi Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri yaptı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Duyarlı vatandaşlar da yaralının yağmurda ıslanmaması için başına şemsiye tutarak yardımcı oldu.
Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.