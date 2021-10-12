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Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı

Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı

Birçok noktada yağış nedeni ile kayganlaşan yollar, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.