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    Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Birçok noktada yağış nedeni ile kayganlaşan yollar, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 17:57
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    Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, ardından yerini şiddetli yağmura bıraktı.

    Sağanak yağmurun etkili olmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    TRAFİK KAZALARI YAŞANDI

    Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yağış, yollarda su birikintisine neden olurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar yaşandı.

    Yolların kayganlaşmasının ardından ilçede çok sayıda trafik kazaları da meydana geldi.

    Muğla'da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı VİDEO

    Muğla da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı #1

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLDA KAYDI

    Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde seyir halinde seyreden motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybetti.

    Motosikletinden düşerek başını asfalta çarpan sürücüye ilk müdahaleyi Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri yaptı.

    Muğla da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı #2

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

    Duyarlı vatandaşlar da yaralının yağmurda ıslanmaması için başına şemsiye tutarak yardımcı oldu.

    Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Muğla da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı #3

    Muğla da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı #4

    Muğla da etkili olan yağmurun ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı #5

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