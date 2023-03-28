Muğla’da ev ve marketi soyan hırsız çift tutuklandı Ev ve kapısını kırdıkları marketin deposundan hırsızlık yaptıkları belirlenen çift, tutuklandı. Çiftin, hırsızlık için kiraladıkları kamyoneti teslim ettikleri sırada yakalandığı öğrenildi.

DHA Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi’nde market işleten Ünal Ü. ile Muhammed B., 25 Mart günü saat 21.30 sıralarında jandarmaya başvurup, Kelebekler Vadisi mevkisindeki iş yerlerine ait deponun kapısının kırılarak hırsızlık yapıldığını bildirdi. JASAT kameraları inceledi, hırsızları buldu İki ortak, depolarındaki 2 koli kağıt havlu, 2 koli tuvalet kağıdı, 6 paket peçete, 8 kilogram bal, 1 drone ve 1 televizyonun çalındığını belirtip, şikayetçi oldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Evli çift yakalandı Hırsızlık olayını G.E. (35) ile eşi Ş.G.E’nin (29) kiraladıkları 35 plakalı kamyonet ile gerçekleştirdiklerini belirledi. Jandarma, şüphelileri kamyoneti teslim ettikleri sırada gözaltına aldı. İkisi de tutuklandı Çiftin evinde yapılan aramada ise Seydikemer ilçesinin Gökben Mahallesi’nde yaşayan Avni H.'nin evinden çaldıkları 1 av tüfeği, 9 fişek, 3 halı, 1 elektrikli çay makinesi, 1 elektrik süpürgesi ve 1 çaydanlık ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız çift tutuklandı.