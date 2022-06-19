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- Muğla’da evde çıkan yangında, bedensel engelli şahıs kurtarılamadı
Muğla’da evde çıkan yangında, bedensel engelli şahıs kurtarılamadı
Müstakil evde çıkan yangından, bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk sağ kurtarılamadı. Çabuk’un evdeki akrabalarının olay sırasında misafirliğe gittikleri öğrenildi.
- 19.06.2022 - 13:50
Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi 409 Sokak'taki müstakil evde, dün saat 21.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Sağ kurtarılamadı
DHA’nın haberine göre; güçlükle söndürülen yangından evde bulunan bedensel engelli Mehmet Ali Çabuk sağ kurtulamadı.
Çabuk'un birlikte yaşadığı akrabalarının yangın sırasında misafirliğe gittiği belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
Çabuk’un, cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.