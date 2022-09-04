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    Muğla'da evi yanan kadın, 2'nci kattan atladı

    Evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 65 yaşındaki Muhterem Tokgöz, 2'nci kattan aşağı atlayarak ağır yaralandı.
    • 04.09.2022 - 18:00
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    Muğla'da evi yanan kadın, 2'nci kattan atladı

    Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar, geniş bir alandan görüldü.

    Yangında evde alevlerin arasında kalan Muhterem Tokgöz isimli kadın, binanın 2'nci katından aşağı atlayarak yaralandı.

    Yaralının durumu kritik

    Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen 65 yaşındaki yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Yangında itfaiye ve Aya Arama Kurtarma ekipleri yangını söndürebilmek için büyük çaba harcadı.

    Yangın söndürüldü

    İHA'nın haberine göre; uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıldı.

    Muğla da evi yanan kadın, 2 nci kattan atladı #1

    Muğla da evi yanan kadın, 2 nci kattan atladı #2

    Muğla da evi yanan kadın, 2 nci kattan atladı #3

    Muğla da evi yanan kadın, 2 nci kattan atladı #4

    Muğla da evi yanan kadın, 2 nci kattan atladı #5

    Muğla da evi yanan kadın, 2 nci kattan atladı #6


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