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    Muğla'da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi

    Yangın esnasında evinde olmayan genç kadına, mahalleli haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:27
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    Muğla'da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde, elektrik kontağından yangın başladı.

    Yangını fark eden çevre sakinleri, o esnada evde olmayan ev sahibi ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı.

    EKİPLER MÜDAHELE ETMEKTE ZORLANDI

    Yoğun duman sebebiyle yangına müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, duman tahliye fanı kullanarak dumanı tahliye etti.

    Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, büyük üzüntü yaşadı.

    Muğla'da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi ViDEO

    Muğla da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi #1

    GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEYRETTİ

    Gözyaşları içerisinde söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi kadını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

    Muğla da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi #2

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, evde maddi hasar oluştu.

    Muğla da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi #3

    Muğla da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi #4

    Muğla da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi #5

    Muğla da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi #6

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