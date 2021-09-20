Muğla'da evi yanan kadın yangını gözyaşları içinde izledi

Yangın esnasında evinde olmayan genç kadına, mahalleli haber verdi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde, elektrik kontağından yangın başladı.

Yangını fark eden çevre sakinleri, o esnada evde olmayan ev sahibi ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye çalıştı.

EKİPLER MÜDAHELE ETMEKTE ZORLANDI

Yoğun duman sebebiyle yangına müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, duman tahliye fanı kullanarak dumanı tahliye etti.

Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen ev sahibi, büyük üzüntü yaşadı.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE SEYRETTİ

Gözyaşları içerisinde söndürme çalışmalarını izleyen ev sahibi kadını, komşuları sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.





MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, evde maddi hasar oluştu.



