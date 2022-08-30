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Muğla'da evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalandı

Muğla'da evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalandı

Bodrum'daki operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 13 tüfek ve bir bölümü bandrolsüz 102 şişe içki ile evinde yakalanan E.Ö., gözaltına alındı.