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- Muğla'da evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalandı
Muğla'da evinde uyuşturucu ve kaçak içkilerle yakalandı
Bodrum'daki operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 13 tüfek ve bir bölümü bandrolsüz 102 şişe içki ile evinde yakalanan E.Ö., gözaltına alındı.
- 30.08.2022 - 14:28
Muğla'da Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.Ö.'nün uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.00'de E.Ö.'nün Torba Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirilidi
Evde yapılan aramada bir miktar Hint keneviri ve tohumu ile kubar esrar, 7 antika dolma av tüfeği, ruhsatsız olan 3'ü 12 kalibre, 1'i 16 kalibre 4 av tüfeği, 1 adet 30 kalibre M1 piyade tüfeği, 1 havalı tüfek, 102 şişe çeşitli marka ve ağırlıkta bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan E.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.