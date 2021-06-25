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Muğla'da evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu turistlere satan resepsiyonist yakalandı

Muğla'da evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu turistlere satan resepsiyonist yakalandı

Marmaris'te, bir otelde resepsiyonist olarak çalışan M.K.'nın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve bunları turistlere sattığını belirleyen polis, adrese baskın yaptı. M.K. gözaltına alındı.