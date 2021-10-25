Muğla'da evlerinde yol olmayan çiftin yardımına sağlık ekipleri koşuyor

Koah hastası yaşlı adam, 500 metre uzaklığındaki ambulansa gidebilmek için 112 ekipleri tarafından sedyeyle taşınıyor.

Sağlık ekipleri canla başla çalışmaya devam ediyor.

Muğla Menteşe'de yaşayan doğuştan sağır ve dilsiz olan 71 yaşındaki Sabiri Atak ve 65 yaşındaki şeker hastası Güllü Atak'ın evine yıllardır yol yapılmıyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN YARDIMIYLA TAŞINIYOR

Hastaneye gitmek isteyen çift, 500 metre mesafedeki ambulansa ekiplerin yardımıyla sedyeyle taşınıyor.

Muğla'da 112 ekipleri hastayı ambulansa ulaştırmak için 500 metre taşıdı ViDEO

YOL SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Evlerinin yol sorununun çözülmesi için Belediyeye ve CİMER'e yapılan tüm başvurulara rağmen sonuç alamayan Atak çifti, yetkililere seslenerek bu çilenin bitmesini istiyor.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Aynı zamanda Koah hastası olan Sabiri Atak'ın rahatsızlanmasının üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi.

Atak'ın, ambulansa sağlık ekipleri tarafından sedye ile taşındığı anlar kameralara yansıdı.

Atak'ın yol boyunca öksürdüğü anlar, hasta adamı taşıyan sağlık ekiplerinin çektiği çile görüntülere yansıdı.



