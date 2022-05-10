Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Seydikemer ilçesinde otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazaya 1 kişi kurban gitti.

Antalya-Fethiye karayolunun Çaykenarı civarında Serdar Sarıkaya idaresindeki 48 HN 349 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Aydın kontrolündeki 48 FC 637 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kamyonette bulunan kişi hayatını kaybetti

DHA'da yer alan habere göre, kazada kamyonette bulunan Erkan Bilgiç yaşamını yitirirken, sürücüler ile otomobildeki Ahmet Sefa yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erkan Bilgiç'in cansız bedeni ise savcının incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.