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    Muğla'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

    Fethiye ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 04:41
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    Muğla'da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fethiye- Antalya karayolu Çırpı Kavşağında, Gürsoy Dönmez yönetimindeki otomobil ile Halil Can Çakal'ın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atlan Küçükkaplama ile Samara Akmatbekova'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kazada yaralanan Kemal Yılmaz Topçuoğlu, Gürsöy Dönmez, Adnan Küçükkaplama, Halil Can Çakal ile kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı #1

    Muğla da feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı #2

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