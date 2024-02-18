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Muğla'da festivale giden kadınlar hatıra fotoğrafı çekerken denize düştü

Muğla'da festivale giden kadınlar hatıra fotoğrafı çekerken denize düştü Festival için geldikleri tatil beldesinde fotoğraf çekilmek isterken denize düşen kadınları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kurtararak hastaneye kaldırdı. Kadınların tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.