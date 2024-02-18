Muğla'da festivale giden kadınlar hatıra fotoğrafı çekerken denize düştü
İHA

Muğla'da gerçekleştirilen festivalde panik dolu anlar yaşandı.

Datça ilçesinde düzenlenen Badem Çiçeği Festivali için Aydın'dan gelen bir grup kadın hatıra fotoğrafı çekilmek istedi.

Fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler

Fotoğraf çekilecekleri sırada fazla yaklaşan kadınlar denize düştü.

2 kadının denize düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındılar

Kadınları kurtaran sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından kadınları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)