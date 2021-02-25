Euro
8.8942
1.93%
Dolar
7.2645
1.33%
Altın
415.59
-0.01%
Borsa
1.488
0.35%
Bitcoin
363.500
1.17%
EXEN Coin
16.58
-1.54%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C

    Muğla'da filyasyon ekibinin şoförü torbacı çıktı

    Filyasyon ekibinde geçici araç şoförlüğü yapan şahıs, uyuşturucu satışı yaparken yakalandı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 19:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da filyasyon ekibinin şoförü torbacı çıktı

    Marmaris Narkotik Suçlar Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu filyasyon ekibinde geçici araç şoförlüğü yapan G.H.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

    Harekete geçen ekipler arama kararı sonrası operasyon düzenledi.

    UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

    Suçüstü yakalanan G.H.G.'nin üst aramasında, 3 parça halinde 50 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Muğla'da filyasyon ekibinin şoförü torbacı çıktı VİDEO

    Muğla da filyasyon ekibinin şoförü torbacı çıktı #1

    Muğla da filyasyon ekibinin şoförü torbacı çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir