Filyasyon ekibinde geçici araç şoförlüğü yapan şahıs, uyuşturucu satışı yaparken yakalandı.

Marmaris Narkotik Suçlar Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu filyasyon ekibinde geçici araç şoförlüğü yapan G.H.G.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler arama kararı sonrası operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI

Suçüstü yakalanan G.H.G.'nin üst aramasında, 3 parça halinde 50 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'da filyasyon ekibinin şoförü torbacı çıktı VİDEO