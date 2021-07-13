Muğla'da firari FETÖ’cü tekne tamir ederken yakalandı

FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı, teknesini tamir ederken gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

TEKNE TAMİR EDERKEN YAKALANDI

Jandarma ekiplerince, Fethiye’nin Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada karaya bağlı ‘La Fourtune’ isimli teknede tamir yaptığı tespit edilen Ş.Ş. düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.