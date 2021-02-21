Muğla'da foseptik çukuruna düşen küçük Ferit, hayatını kaybetti

Bahçede oynarken foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Ferit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi'nde iddiaya göre, bir maden ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Nahil ve Nida Bıçak çiftinin en küçük oğlu Ferit, evin bahçesinde oynadığı sırada foseptik çukuruna düştü.

Ailenin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KURTARILIP, HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu çukurdan çıkarılan 3 yaşındaki Ferit, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferit, Milas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.