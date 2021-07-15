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- Muğla’da fuhuş baronları yakalandı
Muğla’da fuhuş baronları yakalandı
Muğla ve Antalya illerinde yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile getiren ve pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran 10 şüpheli Fethiye Adliyesine sevk edildi.
- AA
- 15.07.2021 - 08:51
- Güncelleme : 15.07.2021 - 09:07
Muğla’nın Fethiye İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
22 KADIN KURTARILDI
Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 22 kadın kurtarıldı.
Muğla’da fuhuş baronları yakalandı VİDEO
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.