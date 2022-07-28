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    Muğla'da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor

    Muğla'da geçen yıl 15 gün süren yangında yanan 52 bin hektar alanın büyük kısmında fidan dikim, tohumlama çalışmalarının da yardımıyla doğa kendini yeniledi.
    • 28.07.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 16:57
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    Muğla'da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor

    Türkiye iki yıldır güney sahillerinde büyük yangınlarla mücadele ediyor.

    Geçtiğimiz yıl Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar alan zarar gördü.

    62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi, tahliye edildi.

    Muğla'da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor VİDEO

    15 günde söndürüldü

    Bu sırada 15 gün süren söndürme çalışmalarına destek veren 1 kişi hayatını kaybetti.

    Söndürme çalışmalarına 12 bin 666 işçi, 5 bin 587 araç, 16 uçak, 54 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Kıyı Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #1

    780 bin fidan dikildi

    DHA'nın haberine göre Muğla'nın 9 ilçesinde 52 bin hektar alanı küle çeviren yangınların üzerinden 1 yıl geçti. Orman Bölge Müdürlüğü'nce5 milyon 200 bin metreküp ağacın zarar gördüğü alanlarda kesim ve saha çalışmaları yapıldı.

    Bodrum'da 125 bin, Milas'ta 100 bin, Köyceğiz'de 35 bin, Marmaris'te 300 bin, Fethiye'de 60 bin, Menteşe'de 90 bin, Yatağan'da 40 bin ve Datça'da 30 bin kızılçam, keçiboynuzu, defne, fıstıkçamı, zakkum ve servi olmak üzere 780 bin fidan toprakla buluşturuldu.

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #2

    Fidanlar yeşermeye başladı

    Fidan dikimlerinin yanı sıra yanan alanlara 82 bin de tohum atıldı. Yanan 52 bin hektar alanın büyük kısmında doğa kendini yeniledi. Kızılçam ağaçlarının dibinde ve çevresinde oluşan filizlenmeler, sevinç yarattı.

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #3

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #4

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #5

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #6

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #7

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #8

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #9

    Muğla da geçen yıl yanan tepeler yeşeriyor #10


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