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    Muğla'da genç kadın sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü

    Milas'ta 23 yaşındaki Bensu Narlı, tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 03:20
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    Muğla'da genç kadın sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü

     

    Saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

    GENÇ KIZI GÖĞSÜNDEN VURDU

    Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Muğla da genç kadın sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü #1


    Muğla da genç kadın sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü #2

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