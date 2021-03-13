Muğla'da genç kadın sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü

Milas'ta 23 yaşındaki Bensu Narlı, tartıştığı erkek arkadaşı Serhat K. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, Bensu Narlı ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Serhat K. arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

GENÇ KIZI GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



