Muğla’da gıda denetimi: Enerji içeceklerine el konuldu

Yapılan denetimler sonucu, içerisinde ilaç etken maddesi bulundurduğundan şüphelenilen enerji içeceklerine el konuldu. Ürünlerden alınan numuneler, laboratuvara gönderildi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol görevlileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, piyasaya arz edilen şüpheli enerji içeceklerine yönelik denetimler yaptı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, içerisinde ilaç etken maddesi olduğundan şüphelenilen içeceklere el konuldu.

Ürünlerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

“DENETİMLER AMACINA ULAŞIYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, yapılan denetimlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Gıda denetimlerimiz hızla devam ediyor. Son zamanlarda yapılan baskın ve ele geçirilen ürünler gösteriyor ki denetimler amacına ulaşıyor. İnsan sağlığı her zaman önceliğimizdir. İnsan sağlığını tehdit eden hiç kimseye ve hiçbir ürüne izin vermeyeceğiz.





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“GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR”

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi kontrol görevlilerimiz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin beraber yürüttüğü baskında şüpheli olduğu düşünülen enerji içeceklerine el konuldu. Numune alınarak analize edilmek üzere laboratuvara gönderildi. Numunelerin analiz sonuçlarının olumsuz çıkması halinde şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır.”