Yunanistan tarafından geri itilen salın alabora olmasıyla hayatlarını kaybeden 5'i çocuk, 6 kişinin cenazeleri kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 13 Eylül günü bir göçmen faciası yaşandı… Kızılburun açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenliği harekete geçti…

Bölgeye giden 2 Sahil Güvenlik botu, 3 can salındaki 71 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisini kurtardı.

Kurtarılan göçmenler ifadelerinde, İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de, 15 metre boyundaki ahşap tekneyle Lübnan'ın Tripoli Limanı'ndan yola çıktıklarını, 2 gün sonra Rodos Adası açıklarında yakıtlarının bitmesiyle yardım istediklerini, Yunan güvenlik güçleri tarafından botta değerli eşyaları alındıktan sonra 4 ayrı can salıyla Türk kara sularına yakın noktadan geri itildiklerini anlattı.

Dalgalarla birbirlerinden uzaklaşan can sallarından birinin alabora olduğu anlaşıldı.

2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın ölü bulundu

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, yarı batık durumdaki can salına tutunan 7 kaçak göçmen daha kurtarıldı.

Can salı yakınında ise 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla'da, göçmen faciasında ölenler kimsesizler mezarlığına defnedildi VİDEO

2 organizatör tutuklandı

Kurtarılan 71 göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilirken, gözaltına alınan 2 Lübnan uyruklu organizatör şüphelisi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaçak göçmenlerden kişi başı 1.500 euro aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında, anneleri Şifa ile birlikte ölen Abdulvahap (4) ve 9 aylık Asem'ın fotoğraflarını gösterip, Yunanistan'a tepki gösterdiği olayda, organizatörlerin göçmenlerden kişi başı 1.500 euro aldıkları belirlendi. Öte yandan, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazeleri, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından alındı.

Cenazeler, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.