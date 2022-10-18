Lüks yatlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen ‘ahtapot’ lakaplı suç şebekesine 3 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks yatlarda göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla KOM ve Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaparak büyük gelir elde eden suç şebekesinin çökertilmesi için harekete geçti.

Muğla merkezli olmak üzere İstanbul ve Balıkesir'de, 21 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

13 şüpheli gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre; sabah saatlerinde 105 polisin katıldığı operasyonda elde ettiği gelirlerle lüks hayat yaşayan ve paraları aklamaya çalışan S.Ö., Ö.Z., B.Y. , H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ö., R.T., A.Ç.T., S.Ş. ve M.G. olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince çökertilen çetenin, kendilerine 'ahtapot' çetesi dediği öğrenildi.

Ele geçirilenler

Öte yandan, operasyonda 56 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilirken, suçtan elde ettikleri değerlendirilen 2 motor yata, 1 lüks araca ve 1 bota el konuldu. Bunun yanı sıra, 57 bin euro nakit para, 13 bin dolar nakit para, 19 bin Türk Lirası, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, dürbün, telsiz ve suçta kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, Bodrum'a getirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Muğla’da, göçmen kaçakçılığı yapan 'ahtapot' çetesine operasyon VİDEO

