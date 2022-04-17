Muğla’da göçmen kaçaklarına operasyon

10 Filistin, 11 Suriye uyruklu toplam 21 kaçak göçmeni deniz yolu ile yurt dışına kaçırmaya çalışan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.

Muğla’da, kaçak göç ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

Çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri istihbari çalışmalar yürüttü.

Köyceğiz Ekincik Mahallesinde M.A., Z.İ., H.K., M.S., C.K. ve A.K. isimli şahısların organizatörlüğünü yaptığı, ülkeye yasadışı yollardan giren 10 Filistin, 11 Suriye uyruklu toplam 21 kaçak göçmen koyda yakalandı.

Ele geçirilenler

İHA’nın haberine göre; araç ve çevresinde yapılan aramada lastik bot, deniz motoru, 3 adet şişirme pompası, mekanik yakıt ikmal pompası, 8 adet ahşap tahta, 4 adet 50 litre benzin bidonu ve bot dümeni ele geçirildi.

4 kişi tutulandı

Göçmen kaçakçıları tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Organizatörlerden M.A., Z.İ., H.K., M.S isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, C.K. ve A.K. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

21 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Urla Geri Gönderim Merkezi’ne teslim edildi.