Muğla'da göçmenlerin bulunduğu minibüs kaza yaptı

Muğla'da göçmenlerin bulunduğu minibüs kaza yaptı

Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapmasının ardından İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yaralandı.

Gece saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük koyuna seyir halinde olan bir minibüs, rampa aşağı iniş yapmaya başladı.

Sürücüsü belirlenemeyen 17 PE 630 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yolun sol tarafına çarpınca ters döndü.

Kaza sonrası vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

2 göçmen yaralandı

Kazada İran uyruklu 2 düzensiz göçmen yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İran’lı 2 düzensiz göçmen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da göçmenlerin bulunduğu minibüs kaza yaptı VİDEO



Ormanlık alanda arama çalışması başladı

Jandarma ekipleri araçta başka düzensiz göçmenlerin olabileceğini değerlendirerek ormanlık alanda arama çalışması başlattı.



