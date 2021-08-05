Şehrin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında yükselen dumanlar, gökyüzünün rengini değiştirdi. Gökyüzünün gri hali havadan görüntülendi.

Muğla’da birçok noktada etkili olan orman yangınları ile mücadele, hem havadan hem karadan çalışmalar ile aralıksız sürüyor.

Bölgede risk altında olan mahalle ve köyler tahliye edildi.

Bölge halkı, söndürme çalışmalarında ekiplere yardımcı olabilmek için varını yoğunu ortaya koydu.

ŞEHRE İKİYE BÖLÜNMÜŞ GÖRÜNTÜSÜ VERDİ

Gün boyunca şehrin farklı noktalarındaki ormanlardan yükselen dumanlar, gökyüzünün rengini değiştirdi.

Gökyüzünün bir kısmının mavi bir kısmının ise gri olması, şehre ikiye bölünmüş görüntüsü verdi.

Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Muğla’da gökyüzü griye boyandı VİDEO

