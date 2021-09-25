Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü şehir merkezine inerken, o anları görüntüleyen bir vatandaş, yanına gelen domuza "Birader ne var ne yok, hoş geldin sefalar getirdin" diye seslendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'ne, saat 23.00 sıralarına yaban domuzları sürü halinde indi.

İNSANLARIN ARASINDAN KONTEYNERLERE YÖNELDİLER

Yüksek kesimlerden ilçeye inerek ana caddede araçların ve insanların arasından geçen yaban domuzları, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaştı.

60 YABAN DOMUZU, SOKAKLARDA YİYECEK ARADI

Aralarında yavruların da olduğu yaklaşık 60 yaban domuzu, sokak aralarında gözden kayboldu. Domuzları görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.

Muğla'da görüntülediği domuzlarla sohbet etti-Video

"HOŞ GELDİN, SEFALAR GETİRDİN"

Görüntü çeken bir kişi ise yakınına yaklaşan domuza "Hoş geldin, sefalar getirdin. Gel, gel, gel. Elimde bir şey yok. Sen beni yersin bir de. Buraya niye geldin? Tam evcilleştin mi? Birader ne var ne yok" diye seslenmesi dikkat çekti.