Muğla'da hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki kızın hamile olduğu ortaya çıktı

Yurtta yaşayan genç kızın rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 38 haftalık hamile olduğu öğrenilince, bir şahıs tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı.

Muğla'da Y.S.A. isimli 14 yaşındaki kız, annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmasının üzerine velayet davasının devam etmesi gerekçesiyle Fethiye ilçesindeki yurda yerleştirildi.

2020 yılının Ağustos ayında intihara kalkışan Y.S.A., annesinin isteği üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

38 HAFTALIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Burada hastalanarak hastaneye kaldırılan Y.S.A.'nın 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. 1 gün sonra ise doğum gerçekleşerek erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Hastane yetkilileri durumu anne Sevgi S.' ye bildirdi.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ

Bunun üzerine anne, kızından Fethiye'de kaldığı sürede Milas'taki kafe çalışanı Selçuk Çatalcam tarafından cinsel istismara uğradığını öğrendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Annenin savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla gözaltına alınan 10 yaşında bir kız çocuğu babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede Y.S.A.'nın, kaldığı yurttan izin alarak Milas'ta kafeteryaya gittiği, burada garsonluk yapan Selçuk Çatalcam ile konuştuğu ve konuşmada yaşı ile kaldığı yeri de söylediği belirtildi.

ÖNCE İSTİSMAR SONRA TECAVÜZ

Birkaç gün sonra Y.S.A.'nın bir kez daha aynı kafeye geldiği, Çatalcam ile birbirlerinin telefon numaralarını aldıkları belirtildi. Çatalcam'ın 2020 yılı Şubat ayında Y.S.A.'nın kaldığı Fethiye'ye gittiği, okul çıkışında Y.S.A.'yı, 'bir yerlerde oturma' bahanesiyle arabaya bindirip tenha yere götürüp önce istismar ardından da tecavüz ettiği belirtildi.

"YAŞIN DOLDUĞUNDA EVLENİRİZ"

Selçuk Çatalcam'ın "Ailenle konuşurum. Yaşın dolduğunda evleniriz" diyerek Y.S.A.'nın yaşının 18'in altında olduğunu bildiğini bir kez gösterdiği belirtildi.

Olaydan 38 hafta sonra rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede hamile olduğu tespit edildiği, ifadesinde Çatalcam'ın istismarına uğradığını söylediği de iddianamede yer aldı.

DNA ÖRNEĞİ KESİNLEŞTİ

Gözaltına alınan Selçuk Çatalcam'n, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini savunduğu, doğan çocuktan alınan DNA örneğinin ardından olayın kesinleştiği kaydedildi. Savcı, iddianamede, Selçuk Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

'PİŞMANIM, YAŞINI BİLMİYORDUM' DEDİ

Görülen karar duruşmasında son sözü sorulan Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında çocuğunun olduğunu söyledi.

Y.S.A.'nın avukatı İslam Gezer, sanığın işlediği suçun tüm kanıtlarıyla ortada olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı alması talebinde bulundu. Çatalcam'ın avukatı ise müvekkilinin Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini öne sürerek, hata hükümlerinden yararlanmasını talep etti.

24 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Konuşmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Selçuk Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz olarak 24 hapis cezasına çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi.

"SEVİNDİRİCİ BİR KARAR VERDİ"

Kararı değerlendiren Y.S.A.'nın avukatı İslam Gezer, "Mahkeme hiçbir indirime yer vermeden cinsel istismar yönünden 24 yıl hapis cezasına hükmederek sevindirici bir karar verdi" dedi.