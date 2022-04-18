Muğla’da havuza düşüp ölen 3 yaşındaki Yamaç’ın dedesi de can verdi

Muğla’da havuza düşüp ölen 3 yaşındaki Yamaç’ın dedesi de can verdi

Dengesini kaybedip, su dolu yüzme havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun dedesi de ölümüne dayanamayıp, kalp krizi geçirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında oyun oynayan 3 yaşındaki Yamaç İlhan, dengesini kaybederek komşularının binasındaki yüzme havuzuna düştü.

Ev hanımı anne Nebahat İlhan'ın havuzdan çıkarttığı küçük Yamaç, çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye götürüldü.

Minik Yamaç dayanamadı

Buradaki ilk müdahalenin ardından Yamaç, İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

Küçük Yamaç, bu sabah hayatını kaybetti.

Feyzullah-Nebahat İlhan çifti acı haberle yıkılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Torununun acısını kaldıramadı

DHA'nın haberine göre; su dolu yüzme havuzuna düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yamaç’ın ardından dedesi Ömür İlhan da (70) evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Dede-torunun aynı gün hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.