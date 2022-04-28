Petrol
104.9
0.02%
Euro
15.62
-0.02%
Dolar
14.79
-0.11%
Altın
897.10
-0.09%
Borsa
2451
1.37%
Bitcoin
582.389
1.92%
BTXN Coin
20.09
3.82%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Muğla'da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi zehirlenme sonucu yaşamını yitirdi.
    • 28.04.2022 - 00:24
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 00:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Pürem Sokak üzerinde bulunan Can Çiftliği'nde meydana gelen olayda, 4 kişi üzeri beton dökülen foseptik çukuruna kalıpları sökmek için girdi.

    Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Çukurdan baygın çıkarıldılar

    İtfaiye ekipleri tarafından üzeri beton dökülen hayvan foseptiğinin yaklaşık 50 sentim genişliğindeki girişten maske takılarak içeri girildi.

    Çukurdan İlkay Altındal, Tuncay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can baygın vaziyette çıkarıldı.

    Muğla da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü #1

    4 kişi hayatını kaybetti

    Ambulans ile İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçim kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Tuncay Altındal da özel hastanede yaşamını yitirdi.

    Olay sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcılık görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

    Muğla da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü #2

    Muğla da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü #3

    Muğla da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü #4

    Muğla da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü #5

    Muğla da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü #6

    Muğla da hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi öldü #7


    İlginizi Çekebilir

    Bağırsağa zarar veren 10 alışkanlık
    Sağlık

    Bağırsağa zarar veren 10 alışkanlık

    Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına: Hala kalbimdesiniz
    Futbol

    Quaresma'dan Beşiktaş taraftarına: Hala kalbimdesiniz

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hemen hesabını açabilirsin

    Görüş Bildir