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    Muğla'da horlama cinayeti: Kendisini uyaran mesai arkadaşını bıçakladı

    Bodrum ilçesinde güvenlik görevlisi olan Muzaffer E. ile Kenan Maral arasında horlama tartışması yaşandı. Muzaffer E., kendisini horladığı için uyaran arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü.
    • 02.12.2022 - 12:40
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    Muğla'da horlama cinayeti: Kendisini uyaran mesai arkadaşını bıçakladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı.

    Yalıkavak Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.

    İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi.

    Uykusunda defalarca bıçakladı

    Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda defalarca bıçakladı.

    Muğla da horlama cinayeti: Kendisini uyaran mesai arkadaşını bıçakladı #1

    Cinayetini itiraf etti

    Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Katilin, eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi

    Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Muğla da horlama cinayeti: Kendisini uyaran mesai arkadaşını bıçakladı #2

    Muğla da horlama cinayeti: Kendisini uyaran mesai arkadaşını bıçakladı #3

    Muğla da horlama cinayeti: Kendisini uyaran mesai arkadaşını bıçakladı #4


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