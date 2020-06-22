Tutanak tutan iki avukata pompalı tüfekle saldırıda bulunan ruhsat sahiplerinden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli serbest kaldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, müvekkilerinin sahasını işlettiği (rödovans) boksir maden alanına giden iki avukat, ruhsat sahipleri tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

TEHDİTLER SAVURUP, KURŞUN YAĞDIRDILAR

Avukatların tutanak tuttukları sırada ruhsat sahibi Mühendis K.'nin kardeşi İdris K., tehditler savurup, küfürler etmeye başladı. İdris K.'nın oğlu Erdi K. da aracının bagajında bulunan pompalı tüfeği alarak iki avukata ateş etti.

Avukatlardan biri can havliyle cep telefonundan polisi arayarak, yardım istemeye çalıştı. Ancak Mühendis K., avukatın elindeki telefonu alıp yere fırlattı.

Erdi K., saldırıdan bir aracın arkasına gizlenerek kurtulmaya çalışan avukarlara 4 el ateş etti.

Muğla'da iki avukat pompalı tüfekli saldırıya uğradı

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Saldırıdan yara almayan avukatlar, Erdi K., İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Erdi K. tutuklanırken, İdris K., Mühendis K. ve İbrahim K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

"VURULMAMAMIZ TAMAMEN ŞANS"

Antalya Barosu'na bağlı avukatlardan biri silahların patlamasıyla korktuklarını belirterek, “Şahıslardan biri üzerime ilerleyerek telefonumu gasbedip fırlatıp attı. O sırada havaya kalkan sandalyeyi gördüm. Bana vurmak için kaldırılmıştı. Oradakiler engellemeye çalıştı. Silah patladı ve tamamen üzerimize hedef alınmıştı. Vurulmamamız tamamen şans eseri oldu" dedi.

"HEM KADINA HEM DE HUKUKA SALDIRI"

Atılan kurşunların sadece kendilerine değil avukatlık mesleğine atılan bir kurşun olduğunu belirten avukat, “Çok korkunç bir olaydı. Orada onlarca erkek olmasına rağmen ben hedef alındım. Çünkü kadın daha güçsüz algısıyla benimle mücadele edebileceğini, benim üzerimde gücünü kullanabileceğini düşündü. Hem kadına hem de hukuka yapılmış bir saldırı söz konusudur" diye konuştu.

ŞİDDETE BARODAN TEPKİ GELDİ

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, meslektaşlarına yapılan saldırının takipçisi olacaklarını söyledi.

Başkan Balkan, “Avukatlara yönelik saldırılar ne yazık ki sürüyor, önlenemiyor. En son iki meslektaşımız görevlerini yaparken, 4 kişi tarafından hem tehdit edildi hem de saldırıya uğradılar. Ne yazık ki yalnızca pompalı tüfekle meslektaşlarımızın üzerine ateş eden şüpheli tutuklandı. O şüpheliyi azmettirenler, suçu işleyen diğer kişiler adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Bu bizim açımızdan asla kabul edilemez. Bu avukatlara, barolara, savunmaya yönelik bir saldırıdır. Gerekli bilgi ve belgeler toplanacak. Baro yönetimi olarak soruşturma dosyasını ve ileride açılacak kovuşturma dosyasına müdahil olacağız" diye konuştu.