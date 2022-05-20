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- Muğla'da iki kız öğrenciyi taciz eden pet shop işletmecisi tutuklandı
Muğla'da iki kız öğrenciyi taciz eden pet shop işletmecisi tutuklandı
Muğla Milas'ta bir pet shop sahibi, dükkana hayvan sevmek için giren 2 lise öğrencisi kızı elle taciz etti.
- 20.05.2022 - 20:55
Muğla'nın Milas ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi'ndeki bir pet shopta meydana gelen olayda, 13 ve 14 yaşındaki lise öğrencisi 2 kız arkadaş, hayvan sevmek için girdikleri pet shopta iş yeri sahibi Cemal U.'nun tacizine uğradı.
Tutuklandı
Öğrenciler, korku ve paniğe kapılarak, olayı ailelerine anlattı. Milas ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ailelerin şikayeti üzerine iş yerini olay gününden sonra açmadığı öğrenilen Cemal U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.
DHA'nın haberine göre, Milas'ta saklandığı evde gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.