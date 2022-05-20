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Muğla'da iki kız öğrenciyi taciz eden pet shop işletmecisi tutuklandı

Muğla'da iki kız öğrenciyi taciz eden pet shop işletmecisi tutuklandı

Muğla Milas'ta bir pet shop sahibi, dükkana hayvan sevmek için giren 2 lise öğrencisi kızı elle taciz etti.